Po drznih tatvinah v Mostah in na Viču iščejo storilce

Ljubljana, 16. junija - Policisti iščejo storilce drznih tatvin, ki sta se zgodili v petek in soboto na območju Viča in Most v Ljubljani. V Mostah, kjer so iz hiše ukradli za nekaj tisoč evrov, je bil storilec star okoli 30 let in je s pajdašem ušel s Toyoto. Po tatvini zlatnine in denarja iz hiše na Viču pa iščejo okoli 25 let stara moška, so sporočili s PU Ljubljana.