Prihodnji teden na sodiščih: Narok za začetek stečajnega postopka T-2

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 16. junija - Na ljubljanskem sodišču bo prihodnji teden med drugim narok za začetek stečajnega postopka telekomunikacijskega operaterja T-2. Nadaljevali bodo predobravnavni narok v zadevi Dvojčka Lipovac, predviden je tudi izrek kazni Juliji Adlešič in Sebastienu Abramovu za goljufijo na račun NLB in Summit Leasinga in pomoč pri tem.