Na turnirju WTT v Ljubljani znani zmagovalci dvojic

Ljubljana, 15. junija - Na letošnjem namiznoteniškem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani so znani zmagovalci v konkurenci dvojic. Pri moških sta bila uspešna Šveda Anton Källberg in Kristian Karlsson, ki sta v polfinalu ustavila tudi slovensko-hrvaško dvojico Darko Jorgić/Tomislav Pucar. Pri ženskah sta slavili Japonki Miyuu Kihara in Miyu Nagasaki.