Naveza Osterman/Medved na EP na mirnih vodah do srebrne kolajne

Szeged, 15. junija - Slovenski kajakašici Anja Osterman in Mia Medved sta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Szegedu na 200 m med dvojicami osvojili srebrno kolajno. Boljši sta bili le Madžarki Blanka Kiss in Anna Lucz. V finalu na 200 m je med posamezniki nastopil tudi Anže Urankar in zasedel šesto mesto.