V finalu Hertogenboscha De Minaur in Korda

Hertogenbosch, 15. junija - Avstralec Alex De Minaur in Američan Sebastian Korda sta finalista teniškega turnirja serije ATP 250 v nizozemskem Hertogenboschu z nagradnim skladom 690.135 evrov. Petindvajsetletni Avstralec bo skušal priti do devete lovorike v karieri, dve leti mlajši Američan pa do druge.