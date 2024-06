Vreme: Delno jasno z možnostjo plohe ali nevihte na zahodu države

Ljubljana, 15. junija - Danes bo sprva pretežno jasno, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo na severu še nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. V nedeljo bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo na severu zmerno oblačno. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je ciklonsko območje s hladno fronto, ki vpliva na vreme v zahodni in srednji Evropi. K nam z jugozahodnim vetrom postopno doteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah. Popoldne in zvečer bodo v krajih zahodno in severno od nas nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo danes nadaljevale tudi v noč.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko povečala. Obremenitev bo postopno popuščala v nedeljo.