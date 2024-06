Trije kitajski plavalci dopinškega škandala že pred tem pozitivni na testih

Ljubljana, 15. junija - Trije kitajski plavalci izmed 23, ki so bili pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 pozitivni na doping testu zaradi uživanja prepovedanega zdravila, so bili v ločenih primerih že nekaj let pred škandalom na Japonskem pozitivni na prepovedane snovi, je poročanje New York Timesa povzela francoska tiskovna agencija AFP.