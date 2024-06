Dallas z odločno predstavo na četrti tekmi preprečili Bostonovo metlo

Dallas, 15. junija - Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala lige NBA ob zaostanku z 0:3 v zmagah pripravili odločen odgovor za moštvo Boston Celtics. Na domačem parketu so zmagali s 122:84 in keltom preprečili metlo ter serijo znova poslali v Boston, kjer bo peta tekma v noči s ponedeljka na torek. Luka Dončić je v treh četrtinah igre dosegel 29 točk.