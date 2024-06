New York, 14. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Dow Jones in S&P sta nazadovala, Nasdaq pa je dosegel nov rekord, saj so sveži podatki kazali na majhen padec zaupanja potrošnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, zlato pa podražilo.