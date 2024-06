Po zanesljivi nemški zmagi danes na EP tri tekme

Berlin, 15. junija - Evropsko prvenstvo v nogometu se je v petek začelo z zanesljivo zmago domačinov Nemcev. Danes bodo na sporedu še preostala tekma prvega kroga v skupini A ter oba obračuna skupine B. Ob 15. uri se bosta v okviru prve pomerili Madžarska in Švica, v skupini B pa ob 18. Španija in Hrvaška ter ob 21. Italija in Albanija.