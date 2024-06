Delo o vojni med Rusijo in Ukrajino (15. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Boris Čibej v komentarju Igra pokra pri reševanju krize piše o vojni med Rusijo in Ukrajino. Neposrednih mirovnih pogajanj, ki so običajno edina pot iz tovrstnih godelj, v katerega sta se zapletli Rusija in Ukrajina, si ni mogoče niti zamisliti. Dokler se ne bosta sestala tista dva, ki se na truplih Ukrajincev dejansko bodeta, miru ni pričakovati.