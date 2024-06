Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 14. junija - Zvečer bo sprva še spremenljivo do pretežno oblačno, v prvem delu noči pa se bo pričelo jasniti, le v zahodnih krajih bo ostalo nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva precej jasno s kratkotrajno meglo po nekaterih kotlinah, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo bodo v severnih krajih še možne posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V nedeljo bo deloma sončno, zjutraj in dopoldne bo v severni in severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Popoldne bodo predvsem v severni polovici možne posamezne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno. Vsak dan bo topleje.

Vremenska slika: Nad severno Sredozemlje in vzhodne Alpe se je razširilo plitvo območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka bolj suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo od zahoda jasnilo, le v hribovitem svetu zahodno od nas bo ostalo nekaj več oblačnosti. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah. Popoldne in zvečer se bodo v krajih zahodno in severno od nas pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč.