Škoti zavzeli osrednji trg v Münchnu

München, 14. junija - Pred večerno uvodno tekmo evropskega prvenstva, ko se bosta v Münchnu pomerili domača zasedba Nemčije in Škotska, so imeli v bavarski prestolnici precej dela s škotskimi navijači. Pa ne zaradi izgredov, ampak zaradi njihovega števila, saj so med drugim povsem zapolnili osrednji mestni trg Marienplatz, poroča nemška tiskovna agencija dpa.