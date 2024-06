Ponovna objava razpisov za podporo majhnim kmetijam in mladim kmetom

Ljubljana, 14. junija - Slovenski regionalno razvojni sklad je v današnjem uradnem listu ponovno objavil javna razpisa AGRO FI mikro in AGRO FI mladi, ki sta namenjena podpori majhnim kmetijam in mladim kmetom. Rok za prijavo je od 1. julija do konca letošnjega leta oz. do porabe sredstev.