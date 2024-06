Poklukar: Slovenija pripravljena sodelovati pri skupnem nadzoru zunanje meje

Ljubljana, 14. junija - Slovenija je pripravljena sodelovati v trilateralnih mešanih policijskih patruljah z Italijo in Hrvaško pri varovanju zunanje schengenske meje, je danes dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Ocenil je, da Hrvaška na to še ni pripravljena in dodal, da bodo o patruljah razpravljali v torek na srečanju notranjih ministrov v Gorici.