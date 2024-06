Odbojkarji so se popoldne v Ljubljani družili z navijači

Ljubljana, 14. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes v Ljubljani pozdravila navijače, ki so prišli na Trg Republike. Ti so se lahko z izbrano vrsto družili med treningom na posebej za to priložnost zgrajenem igrišču na ploščadi pred stavbo NLB. Slovenci bodo na turnirju lige narodov v Stožicah poskušali potrditi uvrstitev na OI v Parizu.