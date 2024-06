Ob razstavah izšla še monografija o ohranjanju sodobnih umetniških del

Ljubljana, 14. junija - V Moderni galeriji so predstavili monografijo Od blizu na temo ohranjanja sodobnih umetniških del, ki je nastajala več kot 10 let v projektu, v okviru katerega so odprli tudi istoimenski razstavi v Moderni galeriji v Ljubljani in Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu. Na 540 straneh se nahaja 23 člankov 26 avtorjev ob 345 fotografijah in 47 grafih.