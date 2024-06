V UKC Ljubljana odprli prenovljene prostore kliničnega oddelka za hematologijo

Ljubljana, 14. junija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes odprli prenovljene prostore Kliničnega oddelka za hematologijo. V okviru projekta so prenovili 21 kopalnic, je danes v izjavi za medije pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Uredili so tudi prezračevanje, vodovodne inštalacije in strop. Prenova je stala slabih 400.000 evrov.