Veljavnost subvencioniranih vozovnic podaljšana za eno leto

Ljubljana, 14. junija - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je s sklepom podaljšalo veljavnost subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz v javnem potniškem prometu za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti in vojne veterane. Veljavnost vozovnic je podaljšalo za eno leto.