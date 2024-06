Štubljar prvi novinec v Celju

Celje, 14. junija - Slovenski nogometni prvoligaš Celje je danes uradno predstavil prvo poletno okrepitev. Celjani so se z italijanskim Empolijem dogovorili o posoji vratarja Lovra Štubljarja do konca sezone 2024/25, je klub iz knežjega mesta sporočil na spletni strani. Celjani so si ob tem zagotovili še možnost odkupa.