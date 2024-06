Slovenija bo dobila nove Michelinove zvezdice

Ljubljana, 16. junija - V Ljubljani bodo prihodnji teden petič proslavili izbor restavracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Ta je v zadnjih letih pomembno prispeval ne le k povečanemu obisku in dvigu kakovosti ponudbe slovenskih restavracij, ampak tudi k širšemu razvoju kulinarike in h krepitvi destinacij, ocenjujejo na STO.