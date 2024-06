Vrtovi panonski z investicijo v nove rastlinjake

Murska Sobota, 14. junija - Skupina vrtovi panonski, ki je prek dobavne verige Zelena točka vodilni dobavitelj za zelenjavo v Pomurju, načrtuje naložbo v rastlinjake in lastno proizvodnjo. Tako bodo dopolnili pridelavo svojih članov, prispevali k izboljšanju samooskrbe in podpori lokalnih pridelovalcev, so povedali danes v Murski Soboti.