Za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti 300.000 evrov

Ljubljana, 14. junija - Gospodarsko ministrstvo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2024. Sredstva v višini 300.000 evrov so namenjena sofinanciranju stroškov dela v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki izvajajo aktivnosti spodbujanja razvoj gospodarstva.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 28. junij.

Namen javnega razpisa je podpreti izvajanje aktivnosti gospodarskih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela redno zaposlenih (plač) ter pogodbenega dela v zamejskih gospodarskih strukturah za osebe, ki v njih delujejo na področju aktivnosti, ki spodbujajo razvoj gospodarstva. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške do višine 100 odstotkov. Sofinanciralo bo upravičene stroške eni osebi iz vsakega teritorialnega sklopa zamejstva.

Javni razpis zajema gospodarske strukture avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem (območje severne Istre, reško zaledje, Gorski Kotar, Medžimurje, Obkolpje, Obsotelje in Zagreb z okolico).

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v zamejstvu, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša skupaj 300.000 evrov oz. za posamezni teritorialni sklop 60.000 evrov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja do 20. novembra letos, koriščenje sredstev pa je možno v letošnjem letu. Do sofinanciranja bodo upravičeni stroški, plačani znotraj obdobja upravičenosti, so še navedli na ministrstvu.