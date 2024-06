Na območju Žalca 31-letniku zasegli prepovedano orožje

Žalec, 14. junija - Žalski policisti so v hišni preiskavi pri 31-letniku z žalskega območja ta teden našli in zasegli prepovedano orožje, in sicer brzostrelko in puškomitraljez s pripadajočima nabojnikoma ter repetirno puško z risano cevjo. Moškega bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.