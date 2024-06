Umrl igralec Janez Klasinc

Maribor, 14. junija - Umrl je igralec Janez Klasinc, so za STA sporočili iz družinskega kroga. Deloval je v Gledališču za slovensko Primorje v Kopru, zatem krajši čas v Okrajnem gledališču na Ptuju, najdlje pa v mariborski Drami. Tam je v 30 letih umetniškega ustvarjanja pripravil okoli 130 vlog, nastopal je tudi v opernih uprizoritvah in na filmu. Umrl je star 95 let.