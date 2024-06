Prva nagrada Rada Smerduja Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Škocjan, 14. junija - Nagrado Rada Smerduja, ki jo ministrstvo za naravne vire in prostor podeljuje za prispevek k razvoju stroke na področju ohranjanja narave, je prejelo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot so ob prvi podelitvi zapisali na ministrstvu, je društvo prispevalo k izboljšanju stanja vrst ptic in njihovih življenjskih okolij.