Upniki MLM odobrili kratkoročni moratorij na odplačilo posojil

Ljubljana, 14. junija - Slovenski državni holding (SDH), ki je 100-odstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik družbe, je skupaj s preostalima upnikoma Gorenjsko banko in SID banko odobril kratkoročni moratorij na odplačilo posojil MLM. Družba mora po novem posojila odplačati 30. septembra, so danes sporočili iz SDH. Drugih aktivnosti medtem ne komentirajo.