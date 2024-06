Na pariškem sejmu tudi slovenska obrambna industrija

Pariz, 16. junija - Na sejmu Eurosatory, najpomembnejšem sejmu s področja obrambe, varnosti in zaščite v Evropi, se bo pod okriljem agencije Spirit Slovenija v Parizu med 17. in 21. junijem predstavilo tudi 15 slovenskih podjetij in institucij. Sejem vidijo kot priložnost za predstavitev svojih izdelkov in rešitev ne samo francoski, temveč tudi svetovni javnosti.