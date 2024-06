Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 14. junija - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je v dopoldanskem delu trgovanja obarval zeleno in do 11.30 pridobil 0,27 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB, ki so se ob 237.000 evrov prometa doslej pocenile za 0,41 odstotka. V prvi kotaciji največjo rast beležijo delnice Cinkarne Celje, ki so pridobile skoraj štiri odstotke.