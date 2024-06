Na bančni konferenci kritični do neizkoriščanja potencialov

Brdo pri Kranju, 14. junija - Slovenija ne izkorišča potencialov za razvoj in izgublja konkurenčnost. Med drugim bi morala vzpostaviti bolj spodbudno okolje za investicije, razvoj in inovacije ter pridobivanje kadrov, da bi bila kot odprto gospodarstvo bolj konkurenčna, so poudarili na letošnji bančni konferenci, ki poteka danes na Brdu pri Kranju.