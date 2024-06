V Idriji ta konec tedna tradicionalni Festival idrijske čipke

Idrija, 14. junija - Z dvigom festivalske zastave in otvoritveno slovesnostjo v Idriji se bo drevi uradno začel tradicionalni Festival idrijske čipke. V treh dneh si bodo obiskovalci festivala lahko ogledali razstave čipk, tekmovanja v klekljanju, sejem obrti in klekljarskih pripomočkov ter številnih predstav in delavnic, napovedujejo organizatorji.