Strokovnjaki pred poletjem svarijo pred prinašanjem rastlin s potovanj

Ljubljana, 14. junija - Strokovnjaki so v sklopu kampanje Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje na današnji okrogli mizi pred poletjem popotnike pozvali, da iz tujine ne prinesejo rastlin in ostalega rastlinskega materiala. S tem lahko namreč v državo prinesejo invazivne tuje škodljive organizme, ki tukaj nimajo naravnih sovražnikov in ogrožajo lokalne rastline.