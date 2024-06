Srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki znova v Kranju

Kranj, 14. junija - Kranj bo med 24. in 27. julijem ponovno gostil srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki. Po uspešni premierni izvedbi 2023 je srednjeevropska zveza Mevza z organizatorji OK Triglav Kranj sklenila dolgoročno sodelovanje. Slovenski pari so v centru mesta lani osvojili dve tretji in eno drugo mesto, tudi letos se obeta močna konkurenca.