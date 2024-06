Florida le še zmago oddaljena od prvega naslova lige NHL

Edmonton, 14. junija - Hokejisti Florida Panthers so v tretji tekmi finala severnoameriške lige NHL s 4:3 v gosteh ugnali Edmonton Oilers. Panterji so tako v seriji na štiri zmage povedli s 3:0 in so le še zmago oddaljeni od zgodovinskega prvega naslova te ekipe v Stanleyjevem pokalu.