Turisti po pandemiji spet množično na newyorški Kip svobode

New York, 14. junija - Newyorški Kip svobode je imel pred izbruhom pandemije covida-19 povprečno do 4,5 milijona obiskovalcev na leto, nakar je število leta 2020 drastično padlo na pol milijona, lani pa se je spet povzpelo na 3,7 milijona, je tujim dopisnikom v New Yorku povedal tiskovni predstavnik službe zveznih rangerjev Jerry Willis.