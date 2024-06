Newyorške borze končale neenotno

New York, 13. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta se danes ponovno povzpela do novih rekordov zaradi boljših podatkov o inflaciji za vlagatelje in dobrih poslovnih rezultatov podjetja Broadcom, ki se ukvarja z umetno inteligenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.