Žbogar v Varnostnem svetu ZN pozval k takojšnji izpustitvi pridržanih uslužbencev ZN v Jemnu

New York, 13. junija - Slovenija poziva k takojšnji, varni in brezpogojni izpustitvi vseh pridržanih uslužbencev ZN in nevladnih organizacij v Jemnu, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN dejal veleposlanik Samuel Žbogar in izrazil vso podporo delu posebnega odposlanca ZN za Jemen Hansu Grundbergu.