Bayern pripeljal japonskega branilca, West Ham brazilskega najstnika

München, 13. junija - Bayern iz Münchna je podpisal pogodbo z japonskim srednjim branilcem Hirokijem Itom do leta 2028, potem ko so Stuttgartu plačali odkupno klavzulo v višini 30 milijonov evrov. Mladi brazilski bočni branilec Palmeirasa Luis Guilherme pa bo za pet let podpisal pogodbo z West Hamom, ki bo za Brazilca odštel 32 milijonov evrov, poroča agencija AFP.