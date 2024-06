Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 6.)

Ljubljana, 13. junija - Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o tem, da je stečajna upraviteljica družbe Studio Moderne - TV prodaja, družbe, ki ima v lasti blagovne znamke Top shop, Dormeo in Delimano, objavila prodajo preostale IT opreme, naprav in trgovskega blaga v vrednosti okoli 113.000 evrov. Tuje agencije so pisale tudi o sneženju na Kredarici.