V EU sprejete prenovljene smernice za razvoj prometnega omrežja TEN-T

Bruselj/Ljubljana, 13. junija - Članice EU so danes dokončno potrdile prenovljene smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, ki med drugim določajo jasno časovnico za dokončanje tega omrežja v treh fazah do leta 2050. Hrvaška si je prizadevala, da bi v omrežje vključili tudi železniško povezavo Zagreb-Maribor-Gradec, a se to na koncu ni zgodilo.