Dvojna zmaga emiratov v Švici dobra popotnica za Tour

Bern, 13. junija - Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Švici. Na trasi od Ambrija do Carija (148,6 km) je unovčil dobro delo ekipe in svojih pomočnikov na zadnjem klancu in še povišal prednost v skupnem seštevku. Drugo mesto je prav tako zasedel kolesar emiratov, Portugalec Joao Almeida.