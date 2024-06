V SB Celje izpostavili dosežke na področju zdravljenja spastičnosti

Celje, 13. junija - Nevrokirurgi SB Celje so od maja 2021, ko so izvedli prvo operacijo z metodo intratekalnega dovajanja baklofena, doslej operirali 74 bolnikov z območja celotne Slovenije. Na ta način so olajšali življenje mnogim bolnikom, ki trpijo zaradi okvare živčevja - spastičnosti. Operacijo slovenski nevrokirurgi izvajajo skoraj izključno v SB Celju.