S projektom 5G Adria do manj nesreč in izboljšane komunikacije med avtomobili

Otočec, 13. junija - Na Otočcu so predstavili slovensko-hrvaški projekt 5G Adria, s katerim so raziskovali pogoje za vzpostavitev infrastrukture 5G za nadgradnjo povezljivosti med obema državama. Raziskava predstavlja temelj za razvoj omrežij in storitev, ki bodo po prepričanju projektnih partnerjev zagotavljali izboljšano komunikacijo med avtomobili in manj nesreč.