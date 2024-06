Članice Nata sprejele operativni načrt za podporo Ukrajini

Bruselj, 13. junija - Članice zveze Nato so danes v Bruslju sprejele operativni načrt za razširitev podpore zavezništva Ukrajini, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali diplomatski viri. Zavezništvo namerava v prihodnosti prevzeti mednarodno usklajevanje dobav orožja in dejavnosti usposabljanja ukrajinskih oboroženih sil.