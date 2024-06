NIJZ ob nezaželenih učinkih po uporabi kozmetike poziva k izpolnitvi vprašalnika

Ljubljana, 15. junija - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) želijo vzpostaviti sistem spremljanja neželenih učinkov kozmetike, v katerega bodo vključili tudi neželene učinke pri tetoviranju in trajnem ličenju. Potrošnike, ki so po uporabi kozmetike opazili stranske učinke, pozivajo, da izpolnijo vprašalnik in pomagajo preprečiti podobne izkušnje pri drugih.