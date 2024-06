Bruselj: Slovenija podala ustrezna pojasnila glede prošnje za sredstva iz solidarnostnega sklada

Bruselj, 13. junija - Slovenske oblasti so podale ustrezna pojasnila glede prošnje za sredstva iz solidarnostnega sklada EU po lanskih poplavah, so danes potrdili na Evropski komisiji. Napovedali so, da bodo kmalu podali predlog o končnem znesku podpore. Na ministrstvu za kohezijo so v sredo pojasnili, da bo znesek znašal 428 milijonov evrov.