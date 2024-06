Ob slovensko-italijanski meji želijo ovrednotiti dediščino kaštelirjev

Koper, 13. junija - Ob meji med Slovenijo in Italijo bodo v prihodnjih dveh letih raziskali ostanke več prazgodovinskih utrdb in jih uredili za ogled, so povedali na današnji novinarski konferenci v Kopru ob začetku izvajanja projekta KAŠTellieri. Na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper bodo ob tem ustanovili Arheološki inštitut Zgornjega Jadrana.