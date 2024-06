Sodišče EU Madžarski naložilo več kot 200 milijonov evrov kazni zaradi azilne politike

Luxembourg, 13. junija - Sodišče EU je danes odločilo, da mora Madžarska plačati več kot 200 milijonov evrov in še po milijon evrov za vsak dan zamude zaradi neizvršitve sodbe sodišča iz leta 2020 na področju azilne politike. Madžarski premier Viktor Orban je odločitev sodišča označil za nesprejemljivo, v Bruslju pa so Madžarsko pozvali k izvršitvi sodbe in plačilu kazni.