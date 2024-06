Slovenska vojska in STRiX eMotors razvila električne hard enduro vojaške motorje

Kočevska Reka, 13. junija - Obrambno ministrstvo in Slovenska vojska (SV) sta danes v Kočevski reki predstavila električne hard enduro vojaške motorje, ki jih je ob pomoči strokovnjakov ministrstva posebej za vojsko razvilo slovensko podjetje STRiX eMotors in so z izjemo nekaj delov v celoti slovenski izdelek. Ministrstvo je za zdaj kupilo šest motorjev.