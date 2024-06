Od nedelje ponoči manj hrupa ob gradbišču nadvoza nad Dunajsko cesto

Ljubljana, 13. junija - Izvajalci gradbenih del na območju nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani od nedelje ne bodo več izvajali del ponoči. Opozorilnih piskov vlakov med 19. in 7. uro ne bo več. Ostali pa bodo piski vlakov, ki so namenjeni opozorilu v primeru nedovoljenega prečkanja proge in gibanja oseb izven območij, so sporočili iz Slovenskih železnic.